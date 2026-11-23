В Алматы любителям шумных празднеств напомнили об ответственности за запуск фейерверков и петард в непредназначенных местах. Нарушителям дополнительно разъясняют, какой вред пиротехника наносит окружающей среде. Об этом сообщили в ТОО «Eco Almaty».

Согласно статье 436 КоАП РК, за использование пиротехнических изделий в неположенных местах, нарушающее покой граждан и установленный порядок, предусмотрен штраф в размере 20 МРП с конфискацией пиротехники. При повторном нарушении сумма увеличивается до 30 МРП.

При этом действующие штрафы связаны с нарушением правил использования пиротехники, а не с загрязнением атмосферного воздуха. Однако экологические последствия таких запусков также вызывают обеспокоенность. Во время взрывов в атмосферу попадают дым, сажа и мелкие частицы, которые особенно плохо рассеиваются в безветренную погоду, отмечают экологи.

В дальнейшем предусмотрено введение дополнительных ограничений. С 8 января 2027 года вступает в силу положение Правил охраны атмосферного воздуха Алматы, согласно которому на территории зоны с низким уровнем выбросов (LEZ) не допускается запуск гражданской пиротехники.

Вступление нормы в силу не означает автоматического введения запрета по всему городу. Для его практического применения необходимо отдельное постановление акимата об установлении границ LEZ. После этого использование пиротехники в пределах зоны будет подпадать под новые экологические требования.

В ТОО «Eco Almaty» призывают жителей отказаться от запуска салютов и петард, уважать покой окружающих и не создавать дополнительные источники загрязнения воздуха.