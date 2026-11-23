В Алматы 24–25 ноября состоится второй международный форум по архитектуре и градостроительству SHARE Kazakhstan 2026. Мероприятие объединит представителей городской администрации, ведущих архитекторов, градостроителей, девелоперов из Казахстана и других стран для обсуждения будущего Алматы и обмена международным опытом.

Центральными темами форума станут развитие городской среды, комфортная плотность застройки, безопасность высотных зданий и качество общественных пространств в условиях активного роста мегаполиса.

Одной из ключевых дискуссий станет обсуждение высотного строительства, безопасности и общественных пространств. Представители НИИ «Алматыгенплан», Центра урбанистики, Alatau City Authority и международные архитекторы рассмотрят возможности и ограничения высотной застройки, вопросы комфорта городской среды и влияния архитектурных решений на качество жизни горожан.

Международную экспертную программу представят специалисты таких известных архитектурных бюро и компаний, как Zaha Hadid Architects, Foster + Partners, Kohn Pedersen Fox (KPF), Gehl и Aedas. Они поделятся опытом проектирования высотных зданий, создания общественных пространств и реализации масштабных архитектурных проектов в разных странах.

Форум SHARE Kazakhstan 2026 станет площадкой для профессионального диалога о том, каким должен быть Алматы будущего, и позволит обсудить международные подходы к устойчивому развитию городов с учетом интересов жителей.