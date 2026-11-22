В Алматы в ночь с 22 на 23 ноября на пересечении пр. Достык и ул. Сатпаева планируется временное перекрытие движения в связи с проведением работ по прокладке кабельной линии напряжением 10 кВ. Об этом сообщили в аппарате акима Медеуского района города Алматы.

Работы по прокладке кабеля открытым способом запланированы с 22:00 до 06:00. По их завершении подрядная организация восстановит дорожное покрытие и элементы благоустройства.

Водителей просят учитывать предстоящие ограничения при планировании маршрутов.