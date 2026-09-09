В Алматы с 8 января 2027 года вступят в силу отдельные требования Правил охраны атмосферного воздуха на территории зоны с низким уровнем выбросов (LEZ), в том числе ограничение на запуск гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением. Об этом сообщили в управлении экологии и окружающей среды Алматы.

Соответствующее требование предусмотрено пунктом 51 Правил охраны атмосферного воздуха г.Алматы, утвержденных решением городского маслихата 30 декабря 2025 года. Согласно документу, на территории Зоны не допускается запуск гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением. Речь идет о пиротехнике, находящейся в свободной продаже для населения, - петардах, фейерверках, салютах и других изделиях.

Вступление требования в силу не означает, что запрет автоматически начнет действовать на всей территории Алматы. Для его практического применения должны быть установлены границы зоны с низким уровнем выбросов.

Границы LEZ будут утверждены отдельным постановлением акимата Алматы. После его принятия ограничение на использование пиротехнических изделий гражданскими лицами будет действовать в пределах установленных границ. Таким образом, с 8 января 2027 года соответствующее положение Правил вступит в силу, а его фактическое применение будет связано с утверждением границ зоны с низким уровнем выбросов.

Отметим, что Правила охраны атмосферного воздуха предусматривают и другие меры по снижению уровня загрязнения. Они касаются автотранспорта, использования твердого и жидкого топлива, а также экологических требований к отдельным объектам и источникам выбросов.