Опыт Софии учтут при развитии зоны с низким уровнем выбросов в Алматы

Рабочая делегация по внедрению Правил охраны атмосферного воздуха Алматы изучила опыт Софии - первого города Восточной Европы, где действует зона с низким уровнем выбросов LEZ.

В состав делегации вошли представители Almaty Air Initiative, ТОО «Eco Almaty», КГП «Алматы Паркинг» - оператора LEZ, а также члены рабочей группы по разработке и внедрению Правил охраны атмосферного воздуха Алматы. В Софии они встретились с представителями муниципалитета, экспертами, депутатом городского совета и представителем ассоциации врачей.

По данным Almaty Air Initiative, после запуска LEZ число нарушений в Софии сократилось примерно на 93% - с порядка 20 тыс. автомобилей низкого экологического класса в сутки до 1,3–1,4 тыс. к февралю 2026 года. При этом полноценное взыскание штрафов еще не применялось: эффект был достигнут за счет автоматической фиксации, информирования и уведомления водителей.

В ходе визита изучены подходы Софии к поэтапному введению ограничений, организации объездных маршрутов, социальной поддержке жителей, цифровому администрированию и мониторингу качества воздуха.

Отдельное внимание уделено мерам поддержки населения. В Софии ограничения на использование угля и дров сопровождались бесплатной заменой отопительного оборудования. К началу 2026 года заменено около 20 тыс. устройств примерно в 11 тыс. домохозяйствах.

Исполнительный директор Almaty Air Initiative Жулдыз Саулебекова отметила, что для делегации было важно изучить опыт города, который прошел этот путь недавно, и напрямую обсудить с участниками процесса, что сработало, с какими сложностями они столкнулись и что сегодня сделали бы иначе.

По словам заместителя генерального директора ТОО «Eco Almaty» Айданы Касен, опыт Софии показал, что экологические ограничения наиболее эффективны при поэтапном внедрении и одновременной поддержке населения.

Сегодня в Алматы реализуется технический пилот LEZ в квадрате улиц Богенбай батыра – Абая – Желтоксан – Достык. До 31 декабря 2026 года ограничения, штрафы и плата за въезд не предусмотрены.

На текущем этапе город тестирует камеры, радарные сенсоры и системы распознавания транспорта, синхронизирует данные о трафике с показателями качества воздуха и отрабатывает взаимодействие между профильными службами.

По итогам визита Almaty Air Initiative подготовил аналитический отчет с рекомендациями для Алматы. В их числе — предварительная диагностика источников загрязнения, объединение данных разных ведомств, развитие общественного транспорта, адресная поддержка жителей и отладка цифровой системы администрирования до введения ограничений.