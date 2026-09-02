Более 50 локальных брендов представят на Almaty Pop Up Store

5–6 сентября в Казахском национальном театре оперы и балета имени Абая пройдет Almaty Pop Up Store. Это фестиваль локальных брендов, который объединит более 50 дизайнеров и предпринимателей из разных городов Казахстана.

На одной площадке представят одежду и аксессуары, украшения, предметы интерьера, косметику, товары для дома и авторские проекты. В программе также гастрономическая зона, специальные проекты партнеров и музыкальные выступления.

В течение двух дней на сцене выступят Lelya, Adina Topash, Kezeñ, Kyle Ruh, menrasaitam и Erlan.smp.

Фестиваль объединяет представителей моды, дизайна, ремесел и других направлений креативных индустрий и дает возможность познакомиться с современными казахстанскими брендами и их создателями.

Almaty Pop Up Store будет работать с 12:00 до 20:00. Вход свободный.