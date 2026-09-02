Алматы и Пусан укрепляют туристические связи

В Алматы прошел «День Пусана» - встреча, объединившая около 100 представителей туристической отрасли и бизнеса двух городов. Участники познакомились с туристическим потенциалом Пусана, его культурой, а также с корейскими компаниями, работающими в сферах туризма, косметики и сувенирной продукции.

Проведение «Дня Пусана» стало продолжением развития прямых связей между Алматы и Пусаном. С 1 мая 2026 года авиакомпания Eastar Jet выполняет прямые рейсы по маршруту Алматы - Пусан два раза в неделю. Перелет занимает около шести часов, что делает поездки между двумя городами более удобными и создает дополнительные возможности для развития взаимного туризма.

Интерес корейского рынка к Алматы продолжает расти. В 2025 году город посетили 23,2 тыс. туристов из Республики Корея - на 15,3% больше, чем годом ранее. Южная Корея остается одним из перспективных азиатских рынков для Алматы. В июне представители Управления туризма приняли участие в международной выставке Seoul International Travel Fair (SITF), а в ноябре Алматы представит свой туристический потенциал на KOREA MICE EXPO в Сеуле.

Проведение «Дня Пусана» позволяет больше узнать о городе и его туристических возможностях, а также способствует укреплению туристических и деловых связей между Алматы и Пусаном и росту взаимного турпотока.