В Алматы начат снос незаконного объекта с магазинами и кафе

В Алматы начат снос незаконно возведённого остановочного комплекса с объектами обслуживания, расположенного южнее улицы Толе би, восточнее улицы Момышулы. Демонтаж проводится во исполнение решения суда, сообщает Управление градостроительного контроля.

Еще 19 июля 2022 г. Управлением направлено исковое заявление Ауэзовский районный суд №2 города Алматы на снос остановочного комплекса, ввиду отсутствия разрешительных документов. После последовали продолжительные судебные разбирательства.

В конечном итоге Алматинским городским судом решение суда первой инстанции о сносе объекта оставлено без изменения, и исполнительный лист поступил в Департамент юстиции.

Снос объектов начат с участием судебных исполнителей.