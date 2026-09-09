В Алматы установили стелу «Таза Қазақстан» из 50 тыс. крышек, собранных детьми

В Алматы открыли уникальную стелу «Таза Қазақстан», созданную из 50 тыс. переработанных пластиковых крышек. Их собрали школьники и воспитанники детских садов города в рамках проекта «Добрая крышечка».

Над созданием стелы работала команда ECO Network на базе Эко-Хабов на ул. Маркова, 44 и в Satbayev University. В течение двух месяцев сотни волонтеров отбирали и сортировали собранные крышки, после чего пластик переработали и использовали для изготовления стелы.

Проект «Добрая крышечка» действует в Алматы с 2024 года. За это время горожане собрали более миллиона пластиковых крышек. Из переработанного материала ранее изготовили двухметровую новогоднюю ёлку, установленную на ул. Панфилова, а также скамейки на Арбате. В 2026 году в городе появилась аллея из 11 скамеек из переработанного пластика.

В сентябре проект получит дальнейшее развитие. Акимат Алматы совместно с ECO Network при поддержке Eco Almaty запускает пилотный экологический проект, который охватит детские сады, школы и колледжи Бостандыкского района. Через платформу econetwork.me участники смогут фиксировать участие в экологических акциях, раздельном сборе отходов и волонтерских инициативах.

Проект направлен на то, чтобы на практике показать возможности повторного использования отходов и вовлечь детей и их семьи в формирование экологических привычек.