С 20 по 30 ноября текущего года пройдет онлайн-голосование за проекты по благоустройству Алматы в рамках программы «Бюджет народного участия».

Принять участие в голосовании может каждый совершеннолетний житель города, имеющий постоянную регистрацию в Алматы.

Голосование проходит на портале budget.open-almaty.kz. На главной странице портала необходимо выбрать раздел «Голосование», ознакомиться с представленными проектами и поддержать не более трех понравившихся проектных предложений. Для подтверждения голосов потребуется электронная цифровая подпись (ЭЦП) или SMS-код.

Всего в рамках программы от жителей мегаполиса поступило 2 128 проектных предложений, из которых 471 проект допущен к голосованию.

Проекты, набравшие наибольшее количество голосов, будут реализованы районными акиматами в 2027 году.

Получить консультацию или дополнительную информацию о программе «Бюджет народного участия» можно в районных акиматах, а также в Общественной приемной акимата Алматы Open Almaty по телефону: 224 39 29 (вн. 203).

Призываем жителей Алматы принять активное участие в голосовании и поддержать проекты, направленные на улучшение городской среды!