Алматы стал единственным направлением из Центральной Азии в ежегодной подборке BBC Travel The 20 best places to travel in 2027. Британское издание рекомендует посетить город у подножия Заилийского Алатау, чтобы познакомиться с современным искусством, казахстанскими ремеслами и кухней степи.

В подборку также вошли Бургундия во Франции, Сардиния в Италии, канадская провинция Альберта и Крайстчерч в Новой Зеландии. При отборе редакция уделяла особое внимание направлениям, где туризм помогает сохранять культурное наследие и природу и приносит пользу местным сообществам.

Среди главных культурных площадок города BBC Travel выделил Almaty Museum of Arts и Центр современной культуры «Целинный». Музей, который издание называет первым крупным музеем современного искусства в Центральной Азии, открылся в сентябре 2025 года. В его коллекции представлены работы художников Казахстана и других стран региона. «Целинный» разместился в здании бывшего кинотеатра, реконструированном по проекту британского архитектора Асифа Хана. При реконструкции восстановили сграффито художника Евгения Сидоркина.

Издание отмечает, как художники и дизайнеры обращаются к кочевому наследию региона и образам, связанным с тенгрианством. В городских галереях можно познакомиться с работами алматинских мастеров, которые переосмысливают традиционные казахские ремесла. Среди поводов для поездки летом 2027 года BBC Travel называет The Spirit of Tengri — международный фестиваль, где традиционная музыка звучит в современных аранжировках. В июне 2026 года фестиваль собрал около 50 тыс. зрителей на площади Абая.

Для знакомства с современной казахской кухней BBC Travel рекомендует ресторан Auyl в урочище Медеу. В здании, архитектура которого отсылает к форме юрты, гостям предлагают блюда степной кухни в современной интерпретации. В числе рекомендаций редакции — тартар из конины и костный мозг с лепешкой. Над интерьером работали архитекторы, дизайнеры и ремесленники, а в оформлении использовали ковры и предметы ручной работы. Ресторан с видом на горы можно включить в маршрут по Медеу и Шымбулаку.

В 2027 году Cathay Pacific начнет выполнять прямые рейсы между Гонконгом и Алматы. Первый вылет из Гонконга запланирован на 9 января. Среди перспективных направлений BBC Travel также называет Нью-Йорк. Министерство транспорта Республики Казахстан сообщило о планах открыть прямое авиасообщение между Казахстаном и США до конца 2027 года.

Включение Алматы в подборку BBC Travel отражает результаты системной работы города по развитию туризма.

Источник: https://www.bbc.com/travel/article/20261111-the-20-best-places-to-travel-in-2027