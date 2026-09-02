В Алматы подвели итоги седьмого потока Silkway Accelerator

В Алматы прошел Demo Day седьмого потока Silkway Accelerator - акселерационная программа Astana Hub, реализованная при поддержке акимата Алматы совместно с Google for Startups.

В 2026 году программа впервые прошла в Алматы на базе Almaty Hub. В течение 12 недель участники работали над продуктами, бизнес-моделями, продажами и выходом на международные рынки.

На финальном Demo Day 10 команд представили свои проекты инвесторам, венчурным фондам, бизнес-ангелам и корпоративным партнерам.

За время акселерации участники вышли на рынки девяти стран - Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Грузии, Армении, ОАЭ, Австралии и США. Совокупный объем новых контрактов и сделок превысил 15 млн долларов, а объем предварительных продаж составил 30 млн долларов.

По итогам Demo Day фонд Astana Hub Ventures выразил предварительную готовность инвестировать 200 тыс. долларов в проект AMAN и 100 тыс. долларов - в AURA OS.

AMAN развивает AI-систему безопасности для распознавания инцидентов и оперативного реагирования. AURA OS — AI-платформа для анализа операционных данных компаний и выявления потерь и рисков.

«Алматы обладает большим потенциалом для развития технологического предпринимательства и роста инновационных компаний. Проведение Silkway Accelerator в городе впервые показало, что Алматы может быть важной точкой притяжения для технологических компаний, инвесторов и международных экспертов. Такие программы не только помогают предпринимателям выходить на новые рынки, но и укрепляют позиции Алматы как одного из технологических центров региона», - отметил руководитель управления цифровизации города Алматы Нұрқанат Сәбитұлы.

Среди других результатов потока - рост показателей TIRGO с 35 тыс. до 70 тыс. долларов, сделки WelcomeVideo на 100 тыс. долларов и развитие QazTracker как AgriTech-решения для мониторинга здоровья и безопасности животных. Команда проекта также ведет переговоры о запуске пилотов в Австралии и США.

За годы реализации Silkway Accelerator его выпускники привлекли более 48 млн долларов инвестиций, а совокупная оценка компаний превысила 500 млн долларов.