В Алматы более 3 тысяч первоклассников получили книги в подарок

1 сентября, в День знаний, Централизованная библиотечная система, подведомственная Управлению культуры города Алматы, провели традиционную акцию «Бірінші сынып оқушыларына – кітапханадан сыйлық».

В этом году специальные подарочные наборы с детскими книгами получили более 3 тысяч первоклассников из 22 школ восьми районов Алматы.

Главная цель акции – сделать первый школьный день для детей по-настоящему праздничным, познакомить их с миром библиотек и с раннего возраста привить любовь к чтению.

«Когда первый школьный шаг ребёнка начинается с книги, это способствует формированию интереса к знаниям, чтению и познанию. Мы хотим, чтобы дружба каждого ребёнка с книгой начиналась с раннего возраста», – отметила руководитель библиотеки Казахстанских писателей Мақпал Мұхаммедова, подчеркнув важность данной акции.

Большую поддержку в проведении акции оказали партнеры – издательства «Атамұра», Steppe world, «Ол-Жас», «Kazformoms», «Астана-кітап», «Мектеп», «Ана тілі», «Арман-пв», Alqa publishing», магазины KitapAl и Ziyat, Союз писателей Казахстана, а также авторы Баян Болатханова, Ділдар Мамырбаева, Сәуле Досжан, Бейбіт Сарыбай, Ильяс Юсуф, Қанат Қайым, Ермахан Шайхы, и известный предприниматель Шатырхан Керімбек.

Акция направлена на формирование культуры чтения и популяризацию чтения среди детей с первых лет обучения.