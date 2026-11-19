С 23 ноября 2026 года на участке ул. Алма-Арасан от экопоста до магазина «Нурбота» планируется временное перекрытие движения сроком на один месяц.

Ограничения связаны с проведением работ по обеспечению безопасности дорожного движения и предотвращению камнепадов.

На данном участке зафиксированы обрушения скального грунта и падение крупных валунов диаметром до 2,5 метра. Это создаёт угрозу для автомобилистов, жителей и расположенных поблизости инженерных коммуникаций.

В целях предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций специалисты проведут контролируемый спуск и удаление опасных камней, а также работы по укреплению склона.

При организации работ особое внимание будет уделено минимизации неудобств для жителей и автомобилистов. По возможности работы будут планироваться таким образом, чтобы в выходные дни не создавать дополнительной нагрузки на дорожное движение.

Временное перекрытие дороги необходимо для безопасного проведения работ.

Просим жителей и автомобилистов с пониманием отнестись к временным ограничениям и заранее планировать маршруты движения.