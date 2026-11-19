Алматы представляет свой потенциал на Korea MICE Expo 2026 – международной выставке индустрии делового туризма, которая проходит с 17 по 19 ноября в Сеуле. Almaty Tourism Bureau знакомит международных участников с возможностями города для проведения конференций, выставок, корпоративных мероприятий и инсентив-поездок.

В рамках выставки проходят B2B-переговоры с южнокорейскими туристическими компаниями, MICE-агентствами и корпоративными заказчиками. Основные направления сотрудничества – организация деловых поездок в Алматы, проведение международных мероприятий и разработка совместных туристических программ.

В этом году Korea MICE Expo объединяет 311 организаций и компаний из 12 стран, создавая площадку для международных деловых переговоров и развития партнерских связей.

Одно из конкурентных преимуществ Алматы – возможность объединить деловую программу с полноценным туристическим опытом. Современная гостиничная инфраструктура, площадки для международных мероприятий, гастрономия, культурная жизнь и близость гор позволяют предлагать участникам деловых событий разнообразные форматы отдыха за пределами конференц-залов.

Южная Корея входит в число ключевых рынков въездного туризма Алматы. В 2025 году город посетили 23,2 тыс. туристов из Республики Корея – на 15,3% больше, чем годом ранее. Растущий интерес к Алматы открывает дополнительные возможности для развития делового туризма, привлечения корпоративных групп и расширения международного партнерства.