В Алматы под председательством акима города Дархана Сатыбалды состоялось XVII заседание Регионального инвестиционного штаба. Участники рассмотрели 11 инвестиционных проектов общей стоимостью 142 млрд тенге, реализация которых позволит создать около 950 новых рабочих мест.

Проекты охватывают энергетику, промышленность и туристическую отрасль. В частности, в Турксибском районе планируется строительство тепло-энергостанции мощностью 37 МВт и 43 Гкал. Новая станция повысит надёжность тепло- и электроснабжения жилых и социальных объектов района.

В производственном секторе представлены три проекта. Это завод по производству напитков в Жетысуском районе, а также два предприятия в Индустриальной зоне Алматы: производство систем водоочистки полного цикла и завод по выпуску оптоволоконного кабеля.

Также в повестку вошли семь проектов по развитию гостиничной инфраструктуры, в том числе под международными брендами.

По итогам заседания Дархан Сатыбалды поручил профильным управлениям и районным акиматам оказывать инвесторам необходимое содействие в реализации проектов. При этом он подчеркнул, что все инициативы должны пройти предусмотренные законодательством этапы согласования, включая получение положительных заключений государственной экспертизы. Акимат города готов оказывать инвесторам поддержку в рамках своих полномочий и содействовать оперативному решению возникающих вопросов.