В Алматы в рамках пилотного проекта начали тестировать технологию дистанционного измерения выбросов автомобилей непосредственно в транспортном потоке. Система OPUS RSE фиксирует фактический уровень загрязняющих веществ в выхлопных газах без необходимости останавливать транспорт. Об этом сообщили в управлении экологии и окружающей среды Алматы.

Ранее специалисты ТОО «Eco Almaty» провели переговоры с испанской компанией OPUS о внедрении технологии дистанционного экологического мониторинга автотранспорта.

Для испытаний компания предоставила переносное оборудование RSD6000, которое устанавливают на дорогах в разных районах города.

Замеры рассчитаны на 12 дней в течение двух недель. Места установки будут ежедневно менять, чтобы проверить работу системы при различной интенсивности движения. Представитель OPUS обеспечивает техническое сопровождение, калибровку оборудования и проверку полученных данных.

По итогам испытаний специалисты проанализируют уровень автомобильных выбросов, сравнят показатели с международными данными и предложат критерии для выявления транспортных средств с повышенным уровнем загрязнения.

Кроме того, будут определены возможные точки размещения оборудования для постоянного мониторинга.

Результаты пилотного проекта помогут оценить эффективность технологии и возможность ее дальнейшего применения для экологического контроля автотранспорта в Алматы. При этом пилот носит исключительно исследовательский характер.