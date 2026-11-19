21–22 ноября 2026 года в городе Алматы, на участке улицы Шевченко между улицами Пушкина и Кунаева, состоится тематическая ярмарка мясной продукции с участием товаропроизводителей Восточно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской и Абайской областей.

На ярмарке будет представлено более 100 тонн мясной продукции, а также 50 тонн сельскохозяйственной продукции, в том числе овощи, молочная и рыбная продукция, колбасные изделия и мёд.

Ярмарка предоставит жителям Алматы возможность приобрести натуральную и качественную продукцию, произведённую в регионах страны, по ценам на 10–15% ниже среднерыночных.

Мероприятие организуется в рамках работы по обеспечению продовольственной безопасности города, а также развитию системы прямых поставок сельскохозяйственной продукции от отечественных производителей к потребителям.

Ярмарка будет проходить в течение двух дней с 08:00 до 18:00.