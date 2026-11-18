В Алматы ежегодно проводится работа по реконструкции и строительству арыков. Данная мера направлена на сохранение, восстановление и расширение открытой арычной сети.

В текущем году работы велись в центральной, восточной и западной частях города. В центральной части построено и реконструировано 76,6 км арычных сетей, в восточной – выполнены работы по строительству и реконструкции 30,7 км арычных сетей и в западной 37 км.

Более того, в скорректированном Генеральном плане города до 2040 года предусмотрен прямой запрет на увод арыков в трубы, кроме редких участков, где открытое русло физически невозможно разместить.

«Арычная сеть будет расширяться, а не сокращаться. До 2030 года планируется восстановить минимум 100 км арыков, построить новые головные каналы по проспектам Аль-Фараби и Абая, а открытую водоотводящую сеть к 2040 году увеличить с 290 до 483 км. Кроме того, предусмотрено строительство ливневой канализации. Новая закрытая ливнёвка, протяженностью 357 км строится в дополнение, а не вместо арыков, чтобы уводить воду в период залповых ливней в низинах и на сложных перекрестках», - отметили в акимате города.

В акимате подчеркнули, что открытые арыки и реки работают как естественный кондиционер, особенно в ночное время и питают деревья влагой. Новый Генеральный план Алматы предусматривает сохранение и развитие открытой арычной сети как важной составляющей водной и зелёной инфраструктуры города.