7–8 июня 2027 года в Алматы во второй раз пройдет GITEX AI Kazakhstan

Крупнейшее событие региона в сфере технологий и искусственного интеллекта поможет привлечь международные инвестиции в ИИ-инфраструктуру, энергетику и промышленность

Алматы, Казахстан. Центральная Азия и Кавказ вступают в новую эпоху технологического развития. Многомиллиардные проекты в сфере ИИ обретают форму, и регион претендует на роль цифрового центра Евразии.

Страны региона все активнее сотрудничают в цифровой сфере, а региональный рынок IT-услуг, по прогнозу Statista, к 2029 году достигнет 5,6 млрд долларов. Казахстан по итогам 2025 года впервые заработал на экспорте IT-услуг больше 1 млрд долларов – 1,142 млрд против 33,5 млн в 2020 году, то есть рост в 34 раза за пять лет. На этом фоне проведение GITEX AI Kazakhstan во второй раз поможет перейти от цифровых амбиций к масштабному внедрению ИИ. Выставка будет способствовать трансформации инфраструктуры, энергетики и промышленности и укрепит позиции страны как ключевого евразийского хаба для разработки ИИ, инвестиций и инноваций.

GITEX AI Kazakhstan 2027 пройдет под патронажем Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева 7–8 июня в КЦДС «Атакент» в Алматы.

Крупнейшее в Центральной Азии событие в сфере технологий, ИИ и стартапов пройдет при поддержке Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан в партнерстве с Astana Hub и акиматом города Алматы.

В 2026 году GITEX AI Kazakhstan зарекомендовала себя как ведущее событие Центральной Азии и Кавказа в сфере технологий, ИИ и цифровых инвестиций. Организатором выставки выступила компания inD, глобальный организатор GITEX, крупнейшей в мире сети технологических и ИИ-экосистем. За два дня в ней приняли участие 334 компании и стартапа в качестве экспонентов, а посетили ее 12 000 человек из 86 стран. Выставку открыл Президент Касым-Жомарт Токаев, а в ее рамках состоялось второе заседание Совета по развитию искусственного интеллекта под его председательством.

Расширенная программа и новые экспозиции открывают следующий этап роста

GITEX AI Kazakhstan 2027 продолжит этот успех. Выставка представит расширенную программу закупок и деловых встреч и пять новых тематических экспозиций: GITEX SuperComputeX, GITEX New EnergyX, GITEX RobotiX, GITEX Cyber Valley и GITEX Intelligent Cities x Connectivity.

Для Казахстана эти темы напрямую связаны с текущими проектами – от суперкомпьютерных мощностей в Экибастузе до энергетики, без которой не обойтись дата-центрам.

Новые экспозиции соберут представителей госорганов, глобальные технологические компании, инвесторов и основателей вокруг технологий, которые ускоряют экономический рост. Они откроют новые возможности для международных инвестиций, партнерств между странами и внедрения ИИ в одной из самых быстрорастущих цифровых экономик мира.

Программу 2027 года и ее ключевые цели представили на нетворкинг-встрече в Алматы. Организаторы и принимающая сторона GITEX AI Kazakhstan пригласили региональных партнеров и руководителей технологических компаний, чтобы познакомить их с расширенной повесткой и обсудить возможности для сотрудничества, инвестиций и выхода на новые рынки.

Заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан Жаслан Мадиев рассказал об ИИ-амбициях страны в рамках национальной стратегии Digital Qazaqstan:

«Следующий этап ИИ-трансформации Казахстана – это не просто внедрение искусственного интеллекта, а создание всей базы, необходимой для его масштабного применения: вычислительных мощностей, энергетики, цифровой связи, кадров, регулирования и капитала. Казахстан формирует эту основу уже сегодня.

Стратегия Digital Qazaqstan задает национальные рамки этой трансформации, а такие площадки, как GITEX AI Kazakhstan, связывают нашу экосистему с мировыми технологическими лидерами, инвесторами и партнерами. Наша цель – сделать Казахстан одним из ключевых центров Евразии по разработке, внедрению и масштабированию ИИ.»

Региональный ориентир для ИИ-трансформации

Расширенная программа и более широкое международное участие GITEX AI Kazakhstan 2027 совпадут с развитием недавно объявленного проекта «Цифровой Шелковый путь». Казахстан планирует создать интегрированную ИИ-инфраструктуру, которая объединит дата-центры, космические вычислительные системы, спутники и Транскаспийскую волоконно-оптическую линию связи. Это подводный телекоммуникационный кабель длиной 380 км по дну Каспийского моря между Азербайджаном и Казахстаном.

Второй выпуск выставки даст новый импульс развитию ИИ в Центральной Азии и на Кавказе.

По оценкам исследования, проведенного по заказу Google, в течение десяти лет генеративный ИИ может ежегодно добавлять 12–15 млрд долларов к экономикам Армении, Азербайджана, Грузии и Казахстана. Это около 4% их совокупного ВВП. По данным KPMG, 53% компаний региона уже масштабно внедрили ИИ. Это более чем вдвое превышает среднемировой показатель в 24%. При этом казахстанские компании доверяют рекомендациям ИИ в бизнес-решениях больше всех в регионе – 86%.

Казахстан играет ведущую роль в цифровой трансформации региона. Национальная стратегия Digital Qazaqstan направлена на практическое внедрение искусственного интеллекта, включая развитие Национальной платформы ИИ, интеграцию ИИ-технологий в государственные сервисы eGov и масштабные инвестиции в подготовку квалифицированных специалистов. Закон об искусственном интеллекте и Цифровой кодекс дают компаниям и инвесторам регуляторную ясность.

Соглашение на 10 млрд долларов с NVIDIA и Firebird позволит создать суверенные суперкомпьютерные мощности примерно на 100 000 GPU в Долине дата-центров в Экибастузе. Растет и местная экосистема: в Astana Hub уже более 2000 компаний, а экспорт IT-услуг его резидентов в 2025 году составил 633,8 млн долларов.

Как превратить ИИ-амбиции в экономический результат

GITEX AI Kazakhstan отвечает целям страны и всего региона в сфере ИИ и цифровой инфраструктуры. Выставка объединяет локальные экосистемы и глобальные технологические сообщества в области ИИ, больших данных, облачных технологий, SaaS, дата-центров, энерготехнологий, кибербезопасности, связи и сетевой инфраструктуры.

CEO GITEX Трикси Ло Мирманд отметила:

«Страны Центральной Азии и Кавказа больше не рассматривают искусственный интеллект как возможность отдаленного будущего. Они уже реализуют конкретные планы, развивают государственно-частное партнерство и создают вычислительную, энергетическую, кадровую и нормативную основу для масштабного внедрения ИИ.

GITEX AI Kazakhstan объединит все звенья этой цепочки, чтобы превратить региональные приоритеты в инвестиционно привлекательные проекты, коммерческие соглашения и технологии, которые будут применяться в городах, промышленности и экономике региона».