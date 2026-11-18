В Алматы продолжается работа по сокращению выбросов от объектов малого и среднего бизнеса. Специалисты ТОО «Eco Almaty» проводят информационно-разъяснительную работу среди владельцев кафе, шашлычных, бань и станций технического обслуживания, разъясняя новые экологические требования.

Особое внимание уделяется использованию угля, дров и жидкого топлива. При их сжигании образуются дым, сажа и другие загрязняющие вещества, которые попадают в атмосферу и могут ухудшать качество воздуха в близлежащих жилых кварталах.

Как сообщили в ТОО «Eco Almaty», в ходе разъяснительной работы специалисты уточняют, какое топливо используют объекты бизнеса, и информируют предпринимателей о необходимости подготовки к новым требованиям Правил охраны атмосферного воздуха.

В частности, документ предусматривает ограничения на использование твердого и жидкого топлива для производственных нужд в газифицированных районах зон с низким уровнем выбросов (LEZ). Для стационарных источников загрязнения также установлены требования к очистке выбросов.

Отдельные положения Правил вступают в силу в январе 2027 года. Их практическое применение на территории LEZ будет связано с утверждением границ зоны отдельным постановлением акимата.

Предпринимателям рекомендуют заблаговременно рассмотреть переход на природный газ, проверить состояние оборудования и при необходимости установить системы очистки.

Информационно-разъяснительная работа проводится в разных районах Алматы и направлена на подготовку предпринимателей к новым экологическим требованиям и снижение загрязнения атмосферного воздуха.