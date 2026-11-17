В Городском перинатальном центре №2 Алматы состоялся день открытых дверей, посвящённый Всемирному дню недоношенных детей. На встречу пригласили мам и малышей, которые когда-то появились на свет раньше срока и проходили здесь выхаживание. Об этом сообщили в управлении общественного здравоохранения Алматы.

С приветственным словом выступила директор центра Светлана Рахимова. Она поздравила мам и детей с праздником, пожелала малышам крепкого здоровья и поблагодарила медицинский коллектив за самоотверженный труд, профессионализм и преданность своему делу.

Для мам эта встреча стала особенным событием. Они вновь увидели врачей и медицинских сестёр, которым когда-то доверили самое дорогое, и лично поблагодарили их за спасённые жизни своих детей.

В рамках мероприятия состоялись лекции для родителей по вопросам вакцинации и бронхолёгочной дисплазии (БЛД), а также медицинские обследования малышей. Для гостей организовали викторины и розыгрыш призов. Десять мам получили подарки от администрации центра. Праздник прошёл в тёплой и душевной атмосфере.

За 10 месяцев 2026 года в центре родились 75 недоношенных детей с массой тела менее 1 500 граммов. Из них 24 малыша весили менее 1 000 граммов.

Самый маленький из представленных пациентов родился с весом всего 679 граммов на сроке 26 недель. Он находился в центре 87 дней. Ещё один малыш весом 700 граммов провёл под наблюдением специалистов 88 дней.

За каждой такой историей стоит огромный труд врачей-неонатологов, реаниматологов, медицинских сестёр и всего коллектива центра. Их знания, забота и самоотдача помогают самым маленьким пациентам преодолевать первые и самые сложные испытания жизни, отмечают в управлении общественного здравоохранения Алматы.