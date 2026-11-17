Аким Алматы Дархан Сатыбалды поздравил спортсменов и тренеров, добившихся высоких результатов на международных соревнованиях. На Азиатских и Параазиатских играх алматинцы завоевали 33 медали, в том числе 5 золотых, 13 серебряных и 15 бронзовых.

Среди достижений - исторические для казахстанского спорта победы. Наиль Ермуханбет стал первым двукратным чемпионом Азиатских Пара игр по паравелоспорту из Казахстана. Тамирлан Тлеулес завоевал первое в истории страны золото Азиатских игр по таеквондо, а Дамир Токтаров принес национальной сборной первую медаль в спортивном скалолазании.

Обращаясь к спортсменам и их наставникам, Дархан Сатыбалды отметил важность развития спортивной инфраструктуры и поддержки молодых талантов.

«Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев подчеркивает, что создание условий для занятий спортом каждого ребенка является одной из важных задач государства. В Алматы мы последовательно работаем в этом направлении: развиваем спортивную инфраструктуру, расширяем возможности для массового спорта и поддерживаем профессиональных спортсменов. Ваши достижения — результат таланта, упорства и ежедневного труда. Особая благодарность тренерам, которые вносят большой вклад в подготовку чемпионов», — сказал аким Алматы.

В числе награжденных также серебряный призер чемпионата мира по дзюдо Шерзод Давлатов, бронзовый призер IV летних юношеских Олимпийских игр Марал Төлепберген и серебряный призер Всемирной шахматной олимпиады в составе женской сборной Казахстана Алуа Нурман.

Отдельно была отмечена Ясмина Токсанбаева, выступившая на Азиатских играх в спортивной ходьбе. На марафонской дистанции спортсменка проявила стойкость и волю к победе.

Дархан Сатыбалды также поблагодарил тренеров за вклад в подготовку чемпионов и пожелал участникам новых достижений на международной арене.