15 ноября во время City Run улицы в центре Алматы на несколько часов отдали бегунам – и воздух стал заметно чище. По данным мобильной лаборатории Eco Almaty, во время забега концентрация диоксида азота была на 95% ниже, чем утром до старта, пыли – на 94%, диоксида серы – на 87%.

Финальный забег сезона корпоративного фонда «Смелость быть первым» собрал 2 500 участников из 25 стран. Дистанция 10 км прошла по пилотной зоне с низким уровнем выбросов (LEZ), и на время старта улицы перекрыли для автомобилей. Экологи трижды отобрали пробы воздуха: в 06:40 – до старта, в 08:50 – во время забега и в 10:50 – после финиша.

Самое заметное снижение показал диоксид азота – один из главных индикаторов выхлопных газов: с 0,040 до 0,002 мг/м³. Концентрация пыли снизилась с 0,300 до 0,018 мг/м³, сажи – на треть. Уровень оксида углерода был вдвое ниже допустимого.

Всего экологи проверили 12 показателей. Формальдегид, бензол и углеводороды ни в одной из проб не обнаружили. Превышений предельно допустимых концентраций не зафиксировали ни по одному веществу.

Зону LEZ запустили 28 апреля 2026 года в квадрате улиц Богенбай батыра и Желтоксан, проспектов Абая и Достык, чтобы снизить загрязнение воздуха от автотранспорта. Пилотный проект продлится до конца года. Станет ли зона постоянной с 2027 года, решат по его итогам: для этого акимат должен принять отдельное постановление и утвердить её границы. При этом принятые в Алматы Правила охраны атмосферного воздуха не ограничиваются LEZ. Они предусматривают снижение выбросов от автомобилей, отказ от угля, дров и жидкого топлива в газифицированных районах, а также установку фильтров на предприятиях.

Улицы перекрывают на всех стартах фонда «Смелость быть первым». За юбилейный сезон на его забеги вышли более 40 тысяч человек. Крупнейший из них – Almaty Marathon: в 2026 году он отметил 15-летие и собрал более 16 000 бегунов из 66 стран. Старты фонда – единственные в Казахстане, включённые в календарь международной ассоциации марафонов и пробегов AIMS.

Фонд шаг за шагом делает свои забеги экологичнее и старается, чтобы они оставляли после себя как можно меньше следа. На крупных стартах работают экозоны с раздельным сбором пластика, макулатуры, стекла и алюминия, а на пунктах питания используют стаканчики из перерабатываемого пластика PET 1. В 2026 году со стартов сдали на переработку более 2,5 тонны отходов: по расчётам компании EcoNetwork, это позволило сохранить 16 деревьев и около 31 тысячи литров воды.

Ещё одно направление – вторичное потребление. Вместе с социальным проектом «Тепло» фонд собрал более 4,4 тонны одежды, которая получила вторую жизнь, – это сократило выбросы CO₂ примерно на 125 тонн.

City Run прошёл при поддержке акимата города Алматы.