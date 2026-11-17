В Алматы обсудили новые возможности для трудоустройства молодых специалистов, организации международных стажировок и профессионального обучения. Рабочая встреча представителей управления молодежной политики города с делегацией Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая состоялась в комьюнити-центре № 2 Ауэзовского района. Об этом сообщили в управлении молодежной политики Алматы.

Гостей ознакомили с работой комьюнити-центра, программами профессиональной ориентации, цифрового образования, содействия занятости и поддержки молодежного предпринимательства.

Основное внимание на переговорах уделили совместным программам трудоустройства, проведению ярмарок вакансий, краткосрочных курсов по техническим и рабочим специальностям. Также рассмотрены возможности организации стажировок, взаимного признания профессиональных квалификаций и трудоустройства молодых специалистов в казахстанские и китайские компании.

Сотрудничество в этом направлении началось ранее. Представители Алматинского городского карьерного центра участвовали в международных форумах в Китае, где представили опыт реализации молодежных программ занятости.

В частности, руководитель проекта «Городской карьерный центр» Акарыс Торебеков выступил на III Международной конференции по трансферу технологий «Шелковый путь» в Урумчи. По итогам проведенной работы был подписан меморандум между Алматинским городским карьерным центром и китайской компанией по управлению высокотехнологичными талантами Синьцзяна.

Документ предусматривает совместные инициативы по профессиональному обучению, международным стажировкам и содействию занятости молодежи.

В нынешней встрече также приняли участие представители китайских компаний из Урумчи, Кашгара и экономической зоны Хоргос, работающих в сфере подготовки кадров и управления человеческими ресурсами.

По итогам переговоров стороны рассмотрели дальнейшие шаги по реализации достигнутых договоренностей, включая запуск совместных образовательных и карьерных проектов, а также развитие молодежного предпринимательства.