На пересечении пр. Абая и ул. 20-я линия в Бостандыкском районе Алматы завершили благоустройство сквера площадью 0,4 га. Теперь здесь появилось обновленное место для прогулок и отдыха жителей. Об этом сообщили в районном акимате.

На реализацию проекта компания «Тау Девелопмент» направила 150 млн тенге собственных средств.

Сквер обновили в рамках сотрудничества районного акимата с предпринимателями, которые вкладывают средства в развитие общественных пространств Алматы.