15 ноября в Алматы прошёл City Run – финальный забег сезона корпоративного фонда «Смелость быть первым». На старт вышли 2 500 бегунов из 25 стран – вплоть до Новой Зеландии, Бразилии и Филиппин. Иностранные участники рассказали, чем их привлекают забеги в Алматы.

Джереми Тейл из Калифорнии специально подстроил под City Run свой отпуск. «Я давно хочу пробежать Almaty Marathon и слежу за стартами на сайте. Когда планировал поездку, увидел, что в эти даты пройдёт забег на 10 км, и сразу зарегистрировался», – вспомнил он. Совмещать путешествия с бегом Джереми привычно: так же он уже бегал в Греции.

City Run напомнил ему американские Turkey Trots – забеги накануне Дня благодарения, на которые многие приходят в костюмах. В Алматы Джереми впервые побывал в 2022 году и с тех пор хотел вернуться. «Здесь я чувствую себя почти как дома. Иногда даже шучу, что Алматы – это Денвер, только с горами покруче», – рассказал он. Следующая цель – Almaty Marathon.

Таких историй становится больше. На четырёх крупнейших стартах фонда в этом году выступили почти 3 000 иностранцев – на 14% больше, чем годом ранее. Almaty Marathon принял 1 534 бегуна из-за рубежа – рекорд за всю историю. Для города это ещё и спортивный туризм. По данным исследования, иногородние и иностранные бегуны составили лишь пятую часть участников, но обеспечили почти три четверти всех расходов. Расчётный экономический эффект алматинских забегов фонда в 2026 году составил 20,63 млрд тенге, налоговые поступления в бюджет – 3,67 млрд тенге. А 87% иностранных участников планируют вернуться в Алматы.

«Бегунов из-за рубежа с каждым годом становится больше, и многие из них возвращаются к нам снова. Люди приезжают ради трассы с видом на горы, атмосферы и гостеприимства, а потом рассказывают об Алматы друзьям. Так бег открывает наш город миру», – отметил председатель попечительского совета фонда Галимжан Есенов.

Для одних забег – повод приехать, для других – способ освоиться в новом городе. Итальянка Мария Джампетруцци недавно переехала в Алматы и сразу присоединилась к нескольким беговым клубам. «Это очень помогло мне встретить новых друзей», – призналась она.

Раньше Мария бегала только в Лондоне, поэтому ждала многого. «City Run меня действительно удивил: столько людей и столько энергии с самого утра! Многие пришли в костюмах, все общались и поддерживали друг друга», – рассказала она. Трасса с перепадами высот далась ей непросто, но виды того стоили: «Бежать по широким улицам, когда вокруг горы, – это невероятно красиво». Два года назад она уже регистрировалась на забег в Казахстане, но тогда приехать не смогла. «Как будто я наконец осуществила задуманное», – поделилась Мария.

Испанец Эдгар Карранса Брисуэла из Лейоа под Бильбао приехал в Алматы пожить и поработать. Бегает он везде, где живёт, поэтому быстро нашёл местные старты: в феврале пробежал Winter Run, потом подписался на Almaty Marathon в Instagram и следил за новостями. Сентябрьский марафон пришёлся на его отпуск, зато City Run Эдгар пропускать не стал.

Беговую культуру Алматы он сравнил с домашней. В Бильбао после финиша принято идти с друзьями за пинчос и тапас. «А в Алматы всё проходит веселее и необычнее: многие бегут в костюмах, снимают видео, фотографируются для соцсетей. Видно, что для людей это ещё и возможность хорошо провести время», – заметил он. Самому Эдгару в городе понравились горы, зелень и дружелюбные люди. На трассе City Run непростым оказался разве что первый подъём, «в остальном бежать было одно удовольствие».

В конце декабря Эдгар уезжает из Казахстана и пока не знает, вернётся ли. Но такой возможности не исключает: «Почему бы и нет?»

Старты фонда остаются единственными в Казахстане, включёнными в календарь международной ассоциации марафонов и пробегов AIMS, а Almaty Marathon и Turkistan Marathon входят в серию Turkic Alliance of Long Runs (TAN).

City Run прошёл при поддержке акимата города Алматы.