Алматы привлекает внимание представителей международной гастрономической индустрии. 29–30 ноября 2026 года город посетит южнокорейский шеф-повар Sin Keun Choi, имеющий более 15 лет опыта работы в ресторанной индустрии Азии, Европы, США и Ближнего Востока.

Один из известных проектов шеф-повара – ресторан Ronin в пятизвездочном отеле FIVE LUXE Dubai, для которого он разработал гастрономическую концепцию. В 2025 году заведение вошло в гид MICHELIN и получило специальную награду Opening of the Year («Открытие года»).

В Алматы Sin Keun Choi примет участие в гастрономическом мероприятии ресторана «Особняк». Также в программе визита – знакомство с горным курортом Shymbulak.

Интерес международных шеф-поваров к Алматы открывает новые возможности для развития гастрономического туризма. Локальные продукты, национальная кухня и современные ресторанные концепции становятся важной частью туристического предложения города.