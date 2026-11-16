В Алматы врачи спасли женщину после падения с четвертого этажа

В Центральную городскую клиническую больницу Алматы в экстренном порядке доставили женщину с тяжелыми множественными травмами после падения с четвертого этажа. Медикам удалось стабилизировать ее состояние, провести сложную операцию и добиться положительных результатов лечения. Об этом сообщили в управлении общественного здравоохранения города.

При поступлении у пациентки диагностировали кому II степени, критически низкое артериальное давление, травматический и геморрагический шок, множественные переломы костей таза и тяжелую травму грудной клетки.

Первоначально специалисты провели необходимые мероприятия для восстановления жизненно важных функций организма. После стабилизации состояния женщину подготовили к хирургическому вмешательству.

Операцию по восстановлению и фиксации костей таза выполнили травматологи-ортопеды Даулет Чукманов и Нуржан Нуралы. Анестезиологическое сопровождение обеспечил Асхат Касымович. Хирурги закрепили поврежденные костные структуры специальными металлическими пластинами и винтами.

Уже на вторые сутки после операции пациентку начали активизировать. На фоне дальнейшего лечения ее самочувствие постепенно улучшалось, и на 18-е сутки женщину выписали из стационара в удовлетворительном состоянии.

Своевременная экстренная помощь, профессионализм врачей и слаженная работа медицинской команды сыграли решающую роль в лечении пациентки с тяжелыми сочетанными травмами, отметили в управлении общественного здравоохранения Алматы.