В Алматы обновили дворовую территорию для жителей микрорайона Калкаман

В микрорайоне Калкаман Наурызбайского района Алматы завершили благоустройство дворовой территории домов № 22, 23, 24 и 25. Здесь установили новые детские игровые комплексы, уличные тренажеры и провели озеленение. Об этом сообщили в районном акимате.

Работы выполнены в рамках программы текущего ремонта дворовых территорий на 2026 год. Обновленное пространство охватывает четыре жилых дома, в которых расположены 208 квартир.

Для детей обустроили четыре игровых комплекса, а для занятий спортом установили 11 уличных тренажеров. Также разместили восемь малых архитектурных форм и уложили 810 кв. м безопасного тартанового покрытия.

В ходе благоустройства установили 364 погонных метра ограждения, высадили 10 туй и обустроили газон площадью 510 кв. м. Для ухода за зелеными насаждениями смонтировали систему автоматического полива протяженностью 487 метров.

Работы проведены по заказу аппарата акима Наурызбайского района. Подрядчиком выступило ТОО «СКПромСтройПроект».