В Алматы продолжается реализация мер по стабилизации цен на социально значимые продукты

В рамках реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) в Алматы АО «СПК «Алматы» заключены договоры с отечественными производителями и крупными торговыми сетями города. Меры направлены на сдерживание роста цен.

Так, с птицефабрикой ТОО «Компания «Сары-Булак» действует договор займа на производство и реализацию 86,4 млн штук яиц первой категории до октября 2027 года. Цена на полке составляет не более 59 тенге за штуку. Продукция реализуется в торговых сетях «Magnum», «Small», «Астор», а также в фирменных магазинах «Алатау-Құс».

Для стабилизации цен на мясо птицы СПК также заключены договора с отечественными производителями. В фирменных магазинах АО «Алатау-Құс» голень реализуется по цене 1 650 тенге за килограмм. С компанией «Nauryz Agro KZ» обеспечена стабилизация цен на бедро и окорочка по отпускной цене 1 300 тенге за килограмм. В торговой сети «Magnum» стоимость продукции составляет не более 1 495 тенге за килограмм с торговой надбавкой не более 15%. Меры по стабилизации цен действуют до ноября 2027 года для продукции «Алатау-Құс» и до середины июля 2027 года для продукции «Nauryz Agro KZ».

Кроме того, с ТОО «Хлебобулочный комбинат «Алматынан» заключен договор на поставку и реализацию 3 846 154 булок формового хлеба из муки первого сорта. Продукция реализуется в торговых сетях «Magnum», «Small», «Jardi» и магазинах у дома.

Вместе с тем, СПК «Алматы» совместно с торговой сетью «Magnum» реализует механизм стабилизации цен на овощную продукцию общим объемом 9 920 тонн. В перечень входят картофель, морковь, лук, капуста. Овощи реализуются по фиксированным ценам. Период стабилизации продлится до конца апреля 2027 года.

Также между СПК «Алматы» и «Magnum» действует договор займа на стабилизацию цен по 11 наименованиям СЗПТ общим объемом 517 тонн. Среди них гречневая крупа, рис, макаронные изделия, подсолнечное масло, кефир, сливочное масло, молоко, мясо курицы, говядина, мука и соль. Стабилизационные меры действуют до июня 2027 года.

При этом, СПК «Алматы» закуплено 4 500 тонн сахара-песка у отечественных товаропроизводителей. Реализация продукции осуществляется через торговые сети «Magnum», «Small», «Toimart», «Столичный», «Юбилейный» и другие по отпускной цене 405 тенге за килограмм с торговой надбавкой не более 10%. Стабилизация цен продлится до ноября 2027 года.

Дополнительным механизмом сдерживания цен остаются сельскохозяйственные ярмарки выходного дня, которые СПК «Алматы» проводит каждую субботу и воскресенье в шести районах города:

Бостандыкский район — микрорайон Казахфильм;

Ауэзовский район — ул. Рыскулбекова, 33/2;

Медеуский район — пересечение улиц Мендыкулова и Бектурова;

Алмалинский район — ул. Масанчи, между улицами Айтеке би и Гоголя;

Жетысуский район — микрорайон Кулагер;

Турксибский район — пересечение улиц Рыскулова и Айтыкова.

На ярмарках социально значимые продовольственные товары реализуются по ценам ниже рыночных.

Подробная информация о мерах стабилизации цен, фиксированных ценах на продукцию и адресах реализации доступна на официальном сайте almatyazyk.kz.