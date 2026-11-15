Костюмы, улицы исторического центра и 2 500 бегунов из 25 стран - так в Алматы завершился беговой сезон 2026 года. Традиционный City Run от корпоративного фонда «Смелость быть первым» поставил точку в юбилейном году, который запомнился рекордами, участием известного спортсмена из Японии и ростом числа людей с особыми потребностями на стартах. Мероприятие прошло при поддержке акимата Алматы.

City Run собрал участников со всей страны и из-за рубежа. Около 8% бегунов приехали из других регионов Казахстана, еще 6% - из иностранных государств.

«Юбилейный год показал, что бег в Казахстане стал частью образа жизни. За сезон на наши забеги вышли более 40 тыс. человек, а каждый четвертый участник крупных стартов прошлого года вернулся к нам - часто на дистанцию длиннее. Наша задача - чтобы Алматы стал одним из главных беговых городов региона, куда приезжают со всего мира», - отметил председатель попечительского совета фонда «Смелость быть первым» Галимжан Есенов.

Главным событием года стал Almaty Marathon, которому исполнилось 15 лет. На старт вышли более 16 тыс. человек из 66 стран. Из-за рубежа приехали 1 534 бегуна - рекордное число за всю историю марафона. На полной дистанции 42,2 км выступили 1 614 участников, что также стало новым рекордом.

Специальным гостем юбилейного марафона стал японский спортсмен Юки Каваучи, победитель Бостонского марафона 2018 года. Казахстан и Центральную Азию он посетил впервые.

Международный интерес к забегам продолжает расти. На четырех крупнейших стартах фонда - Almaty Marathon, Almaty Half Marathon, Astana Half Marathon и Turkistan Marathon - выступили почти 3 тыс. иностранных участников, на 14% больше, чем годом ранее. Эти соревнования включены в календарь Международной ассоциации марафонов и пробегов (AIMS).

Almaty Marathon и Turkistan Marathon также входят в международную серию Turkic Alliance of Long Runs (TAN), объединяющую пять марафонов в Алматы, Туркестане, Самарканде, Баку и Бишкеке. В 2026 году в серии приняли участие 1 217 человек.

Проведение массовых спортивных мероприятий способствует развитию туризма и городской экономики. По данным исследования, расчетный экономический эффект алматинских забегов в 2026 году составил 20,63 млрд тенге, а налоговые поступления — 3,67 млрд тенге. При этом 87% иностранных участников планируют вновь посетить Алматы.

В этом году в забегах приняли участие 260 человек с особыми потребностями - более чем вдвое больше, чем годом ранее. На крупных стартах предусмотрены пандусы, специальные санитарные кабины, а финишные медали дополнены шрифтом Брайля.

В течение года для жителей провели 140 бесплатных открытых тренировок. В организации мероприятий помогали более 4 тыс. волонтеров.

Отдельное внимание уделили экологическим инициативам. На пунктах питания впервые использовали стаканчики из перерабатываемого пластика PET 1. Со стартовых площадок собрали и передали на переработку более 2,5 тонны отходов. По расчетам компании EcoNetwork, это позволило сохранить 16 деревьев и около 31 тыс. литров воды.

Совместно с социальным проектом «Тепло» организаторы собрали более 4,4 тонны одежды, которую получили 1 007 человек с особыми потребностями.

Кроме того, вместе с благотворительным фондом AYALA на два проекта медицинской помощи детям направили 142 млн тенге. Средства предусмотрены для внедрения новых методов лечения сосудистых мальформаций в Алматы и проведения операций при ретинопатии недоношенных в Туркестане.