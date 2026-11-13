Вместо зарослей и пустыря: как преобразилась набережная реки Карасу в Алматы

Ещё недавно берег реки Карасу в микрорайоне Кемел Алматы представлял собой заросшую, необустроенную территорию. Сегодня здесь появились прогулочные аллеи, спортивные площадки и зоны отдыха. Один из прежде заброшенных участков Жетысуского района превратился в новое общественное пространство.

В рамках масштабного благоустройства укрепили берега реки, обустроили пешеходные дорожки и уложили более 5,6 тыс. квадратных метров брусчатки.

Особое внимание уделили озеленению. На набережной высадили более 500 деревьев, свыше тысячи кустарников и декоративных растений. Для ухода за зелеными насаждениями установили автоматическую систему полива.

Территорию полностью переосмыслили и с точки зрения отдыха. Здесь появились футбольная и волейбольная площадки, скейт-парк, ниндзя-парк, воркаут-зона и два детских игровых комплекса. Обустроены смотровая площадка, перголы и необычные фотозоны в виде бабочки и оленя.

Теперь там, где раньше были заросли и пустырь, формируется полноценная набережная для прогулок, спорта и семейного отдыха.