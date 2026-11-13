Алматы получил международное признание сразу в нескольких категориях горного туризма. Три популярные туристические локации города вошли в престижный международный рейтинг The Worldworthy 100 за 2026 год, оказавшись в числе лучших туристических направлений мира.

Ущелье Кимасар заняло 56-е место, а Бутаковское ущелье – 79-е место среди 100 лучших пеших маршрутов планеты. Еще одно достижение – канатная дорога Shymbulak, которая вошла в мировую десятку, заняв 9-е место в рейтинге лучших канатных дорог.

Все три туристических объекта получили сертификаты лауреатов The Worldworthy 100, подтвердив международный интерес к горным достопримечательностям Алматы.

The Worldworthy 100 – международный редакционный рейтинг, в котором представлены наиболее примечательные туристические объекты мира. При составлении учитываются отзывы путешественников, публикации международных СМИ, рекомендации путеводителей и сведения из открытых источников.

Горы Алматы ежегодно привлекают миллионы посетителей. Только за январь – октябрь 2026 года Иле-Алатауский государственный национальный природный парк посетили более 1,6 млн человек. По данным Mastercard, в 2025 году Shymbulak стал самой популярной локацией города среди иностранных туристов, на которую пришлось 30,62% посещений.

«Вхождение сразу трех горных локаций Алматы в мировой топ-100 – значимое признание туристического потенциала нашего города. Сегодня Алматы привлекает путешественников не только своими природными ландшафтами, но и разнообразием возможностей для активного отдыха. В рамках поручения акима города Дархана Сатыбалды мы продолжим развивать горный туризм, уделяя особое внимание доступности, безопасности и сохранению уникальной природы», – отметили в управлении туризма Алматы.

Новые перспективы открывает реализация проекта Алматинского горного кластера, который предусматривает развитие сети канатных дорог, модернизацию существующей инфраструктуры и создание новых возможностей для круглогодичного отдыха.

Международное признание сразу нескольких горных достопримечательностей подтверждает растущую привлекательность Алматы как одного из ведущих направлений природного и активного туризма в Центральной Азии.