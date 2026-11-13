В Алматы с 1 января 2027 года планируют запретить продажу угля в рамках LEZ-зоны

На заседании межведомственной комиссии по вопросам экологии рассмотрен ход исполнения поручения переноса угольных баз из Алматы в Алматинскую область. До конца 2026 года планируется прекратить поставки угля железнодорожным транспортом на городские базы.

На заседании отмечено, что, несмотря на ранее данное поручение о переносе, на отдельных объектах продолжаются разгрузка и реализация топлива.

По представленным данным, на угольных базах находится около 24 тыс. тонн угля. Из них 22,8 тыс. тонн, или 95%, составляют мелкие фракции, предназначенные для кирпичных заводов. Расторжение договоров аренды действующих площадок планируется завершить до 31 декабря 2026 года.

Эта работа проводится в рамках комплекса мер по снижению загрязнения атмосферного воздуха. Параллельно в городе продолжается перевод объектов малого и среднего бизнеса с твёрдого топлива на газ.

По информации ТОО «Eco Almaty», из 2 395 объектов, охваченных работой по газификации, 1 879 уже перешли на газ. Ещё 516 продолжают использовать твёрдое топливо.

Работу по их переводу на газ необходимо продолжить с учётом требований Правил охраны атмосферного воздуха и поэтапного внедрения зоны с низким уровнем выбросов (LEZ).

Продолжается и подключение частных жилых домов к газоснабжению. Уровень газификации частного сектора Алматы составляет 99,6% и характеризует обеспеченность технической возможностью подключения к природному газу.