В Алматы создали единый цифровой архив медицинских снимков со сроком хранения до 25 лет

В Алматы внедрили централизованную телерадиологическую систему, которая позволяет врачам получать доступ к результатам лучевых исследований пациентов из разных медицинских организаций. Теперь при обращении в другую клинику жителям не потребуется приносить с собой рентгеновские пленки и диски. Об этом сообщили в управлении общественного здравоохранения Алматы.

К системе уже подключены 69 медицинских организаций и 216 диагностических аппаратов. В цифровом архиве накоплено более 800 тыс. исследований, зарегистрировано свыше 1 млн пациентов.

Главное преимущество новой системы - возможность хранения медицинских снимков до 25 лет. Врачи смогут сравнивать результаты обследований за разные годы, отслеживать изменения состояния здоровья и при наличии ранее выполненных исследований избегать необоснованной повторной диагностики.

Это особенно важно для пациентов с онкологическими, сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями, которым необходимо регулярно проходить обследования.

Первые результаты внедрения системы рассмотрели на рабочем совещании с участием руководителя управления общественного здравоохранения Алматы Марата Пашимова.

«Система объединяет основные направления лучевой диагностики: рентгенографию, флюорографию, маммографию, компьютерную и магнитно-резонансную томографию, а также ангиографию», — отметил он.

За три отчетных месяца в системе зарегистрировано 603 467 исследований. Для работы с цифровым архивом установлены 113 рабочих станций врачей-рентгенологов и столько же диагностических мониторов.

Кроме того, ситуационный центр позволяет отслеживать количество обследований, нагрузку на медучреждения, число подготовленных заключений и работу подключенных организаций.

По итогам совещания Марат Пашимов поручил до конца 2026 года подключить к единой системе частные клиники, оказывающие медицинскую помощь в рамках ГОБМП и ОСМС.