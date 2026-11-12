Аким Алматы встретился с Послом Беларуси в Казахстане

Аким Алматы Дархан Сатыбалды провёл встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Казахстан Алексеем Богдановым. Во встрече также принял участие Генеральный консул Беларуси в Алматы Денис Мелешкин.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также расширение взаимодействия между Алматы и регионами Беларуси.

Дархан Сатыбалды отметил, что отношения Казахстана и Беларуси последовательно развиваются на основе взаимного уважения и доверия. Важную роль в укреплении двусторонних связей играет конструктивный диалог глав двух государств – Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Президента Беларуси Александра Лукашенко. Их регулярные встречи в рамках международных организаций и двусторонние контакты задают ориентиры для дальнейшего развития сотрудничества на межправительственном и межрегиональном уровнях.

По итогам 2025 года товарооборот между Казахстаном и Беларусью превысил 1,2 млрд долларов США, увеличившись почти на 30%. Алматы также демонстрирует активную динамику торгово-экономических связей. Внешнеторговый товарооборот города с Беларусью за 2025 год составил 480,6 млн долларов США, а за первое полугодие 2026 года – 287,7 млн долларов.

Сегодня в Алматы зарегистрировано 417 предприятий с участием белорусского капитала. Они работают в различных секторах экономики, включая обрабатывающую промышленность, торговлю, транспорт, складскую деятельность, информацию и связь.

Отдельное внимание на встрече уделили возможностям реализации совместных проектов в сфере сортировки и переработки отходов, водоочистки и модернизации лифтового оборудования. Также отмечены перспективы локализации производств и реализации инвестиционных инициатив на базе специальной экономической зоны Almaty Innovation & Financial Zone.

В завершение встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества, расширении торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, а также реализации совместных проектов, представляющих взаимный интерес.