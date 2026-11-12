В Ауэзовском районе Алматы благоустроили 5,1 гектара территории для 33 тысяч жителей

В микрорайонах №7 и №12 Ауэзовского района Алматы проведено комплексное благоустройство и озеленение территории общей площадью 5,1 гектара. В результате реализации проекта созданы современные общественные пространства для прогулок, активного отдыха и занятий спортом.

Работы охватили территорию от проспекта Алтынсарина до улицы Янтарной, а также от проспекта Абая до дома №16 в микрорайоне №12.

В рамках проекта обновлены пешеходные дорожки, обустроены детские площадки, созданы комфортные зоны отдыха для жителей разных возрастов. На территории установлены 112 скамеек и урн, предусмотрены системы освещения и видеонаблюдения.

Значительный объём работ выполнен по обновлению пешеходной инфраструктуры. В частности, уложено 5,2 тыс. квадратных метров асфальтового и 6,1 тыс. квадратных метров тротуарного покрытия. Это позволило создать более удобные условия для ежедневного передвижения жителей.

Особое внимание в ходе реализации проекта уделено озеленению. Работы проведены на площади 11 тыс. квадратных метров. Высажено более 1,5 тысячи деревьев и кустарников. Расширение зелёных зон направлено на улучшение экологической обстановки, создание комфортного микроклимата и повышение привлекательности общественных пространств.

Для обеспечения безопасности жителей установлены 124 камеры видеонаблюдения, проведены работы по освещению территории. Благодаря этому обновлённые пространства станут удобнее для прогулок и отдыха в вечернее время.

Благоустройство охватывает территорию, на которой проживают порядка 33 тысяч человек.

В Ауэзовском районе продолжается работа по модернизации общественных пространств, расширению зелёных зон и формированию комфортной городской среды. Основной приоритет — создание безопасных, доступных и благоустроенных территорий для повседневной жизни горожан.