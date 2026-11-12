Фермеры и товаропроизводители Восточно-Казахстанской области привезут в Алматы более 150 тонн сельскохозяйственной продукции. Региональная ярмарка пройдет 14–15 ноября на ул. Шевченко, между улицами Пушкина и Кунаева.

Жители города смогут приобрести мясо и мясные изделия, молочную и рыбную продукцию, мед, подсолнечное масло, колбасные изделия, чай и кедровые орешки.

Стоимость товаров будет на 8–15% ниже среднерыночных цен. Продукцию представят непосредственно фермеры и производители Восточно-Казахстанской области.

Проведение таких ярмарок направлено на обеспечение жителей Алматы доступными продуктами питания, поддержку отечественных товаропроизводителей и развитие прямых поставок сельскохозяйственной продукции без посредников.