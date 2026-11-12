В Жетысуском районе Алматы на месте бывшего пустыря в районе Петровского появилось новое общественное пространство с футбольным полем, детскими площадками и спортивными тренажерами. Территория площадью около 0,2 га благоустроена по программе «Бюджет народного участия» (БНУ).

Для жителей установили пять детских игровых комплексов, четыре уличных тренажера, оборудовали воркаут-зону и теннисный стол. Также предусмотрена пергола для отдыха.

В ходе работ уложили более 330 кв. м резинового покрытия, 380 кв. м брусчатки и свыше 100 кв. м асфальтобетона. На территории установили скамейки и урны.

Новая площадка расположена в районе с преимущественно частной застройкой, где ранее не хватало оборудованных мест для детских игр и занятий спортом.

Всего в 2026 году в Жетысуском районе по программе БНУ реализуют 25 проектов благоустройства. Из них 18 уже завершены, работы на оставшихся семи продолжаются. Закончить их планируется до конца ноября т.г.