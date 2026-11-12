Алматы укрепляет свои позиции на международном рынке делового туризма и расширяет возможности для проведения крупных конгрессов, форумов и конференций. С 8 по 11 ноября на 65-м ежегодном конгрессе International Congress and Convention Association (ICCA) в Панама-Сити представители Almaty Tourism Bureau презентуют туристическую и деловую инфраструктуру мегаполиса. Об этом сообщили в управлении туризма Алматы.

В этом году конгресс объединил более 1 тыс. специалистов из свыше 80 стран и представителей более 100 международных ассоциаций. Мероприятие позволяет установить прямые контакты с организациями, принимающими решения о выборе городов для проведения международных событий.

Под брендом Visit Almaty специалисты Almaty Tourism Bureau проводят встречи с зарубежными партнерами. Основное внимание уделяется привлечению конференций и форумов в сферах медицины, науки, технологий, бизнеса и инноваций.

По итогам 2025 года Алматы поднялся на 10 позиций в мировом рейтинге ICCA. Совокупный экономический эффект от проведенных международных мероприятий составил около 2,94 млн долларов США. В среднем каждое событие принесло экономике города порядка 327 тыс. долларов, а расходы одного международного участника достигали 1 210 долларов.

В 2027 году планируется расширить взаимодействие с международными профессиональными ассоциациями, определить перспективные мероприятия и подготовить заявки на право их проведения в Алматы.

Привлечение новых деловых событий позволит увеличить поток иностранных гостей, повысить загрузку гостиниц и ресторанов, а также расширить профессиональные связи между казахстанскими и зарубежными специалистами.