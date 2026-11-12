В Медеуском районе Алматы обновили фасады 24 домов
В Медеуском районе продолжаются работы по обновлению фасадов домов
В текущем году в рамках программы реконструкции и обновления фасадов предусмотрено проведение работ на 54 домах, из которых на сегодняшний день на 24 домах работы полностью завершены.
В числе завершенных объектов - дом по адресу улица Сатпаева, 6.
В рамках проведенных работ выполнены штукатурка и покраска фасада, произведена декоративная отделка с использованием натурального камня Limestone (известняка) и гранита.
Особое внимание уделено архитектурной подсветке, которая подчеркивает архитектурные особенности дома и придает ему выразительный и современный облик в вечернее время.
Проводимые работы направлены на улучшение архитектурного облика домов, повышение эстетической привлекательности улиц и формирование комфортной городской среды.