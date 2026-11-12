Алматинка Марал Толепберген завоевала бронзу юношеских Олимпийских игр

Алматинская боксёрша Марал Толепберген стала бронзовым призёром IV летних юношеских Олимпийских игр в Дакаре (Сенегал). Выступая в составе сборной Казахстана в весовой категории до 54 килограммов, спортсменка одержала две победы и поднялась на олимпийский пьедестал. Об этом сообщили в Управлении спорта города Алматы.

Свой путь к медали Марал начала 8 ноября с победы над представительницей Великобритании Джаей Калси. По итогам трёх раундов судьи раздельным решением отдали предпочтение алматинке - 3:1.

В четвертьфинале 10 ноября Толепберген встретилась с египтянкой Хаджер Эльшербини Вахбой. На этот раз все пять судей единогласно признали победу казахстанской спортсменки - 5:0. Выход в полуфинал гарантировал Марал как минимум бронзовую награду.

В поединке за выход в финал 11 ноября алматинка встретилась с представительницей Узбекистана Сабриной Чакомоновой. Встреча завершилась победой соперницы со счётом 5:0. Таким образом, Марал завершила выступление на Играх с бронзовой медалью.

IV летние юношеские Олимпийские игры проходят в Сенегале с 31 октября по 13 ноября. Это первое олимпийское спортивное событие на африканском континенте. Казахстан на соревнованиях представляют 18 спортсменов в 11 видах спорта.