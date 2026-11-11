10 ноября 2026 года в Галерее Алматы, входящей в состав Объединения музеев города Алматы, состоялось торжественное открытие международной выставки «Путь воды: От Босфора до Великой степи» турецкого художника, мастера акварельной живописи Ахмета Огретена.

Международная выставка организована при поддержке акимата города Алматы и Генерального консульства Турецкой Республики в Алматы.

В экспозиции представлены 54 акварельные работы художника, отражающие историческую самобытность и богатое культурное наследие тюркского мира. Через свои произведения автор охватывает пространство от берегов Босфора до Великой степи, художественно передавая общую историю тюркских народов, их культурное наследие и духовные связи, сохраняющиеся на протяжении веков.

Автор выставки Ахмет Огретен отметил:

«На этой выставке я рассказываю о путешествии от Босфора до Великой степи. Это не просто экспозиция художественных работ, а творческий проект, который знакомит с нашей культурой и общими корнями тюркских народов, отражает наши историко-культурные связи. Для меня важно донести до зрителей наши ценности».

Международная выставка продлится до 22 ноября. Вход свободный.

Галерея Алматы работает со вторника по воскресенье с 10:00 до 19:00. Понедельник - санитарный день.

Адрес: проспект Достык, 44.