В Алматы с вечера 10 ноября продолжаются дожди. По данным РГП «Казгидромет», к 10:00 11 ноября в городе выпало 23 мм осадков, в районе Медеу - 26 мм, на Каменском плато - 36 мм. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, устраняя локальные подтопления на улицах и во дворах.

По информации управления коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции Алматы, за ночь зафиксированы скопления воды в нескольких районах города.

Для предупреждения и устранения последствий непогоды организовано дежурство 85 оперативных бригад общей численностью 1 579 человек. Задействованы 415 единиц техники, 97 мотопомп, подготовлено 2 950 мешков с песком. Суточный выход составляет 3 253 дорожных рабочих.

По прогнозу синоптиков, 11 ноября дожди продолжатся с перерывами до конца суток. Ожидается еще до 10 мм осадков, порывы ветра могут достигать 15–20 м/с. Температура воздуха днем составит +5…+7 °C.

На 12 ноября прогнозируется погода без осадков, возможен туман.

В связи с погодными условиями жителям Алматы рекомендуется соблюдать осторожность на дорогах, снижать скорость и не оставлять автомобили в местах возможного скопления воды. При сильном ветре следует избегать нахождения под деревьями и вблизи рекламных конструкций.