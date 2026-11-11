В Турксибском районе Алматы в рамках экологической акции «Алматы — чистый воздух» сотрудники ТОО «Eco Almaty» провели разъяснительную работу с владельцами различных объектов, включая кафе, шашлычные, магазины и другие коммерческие организации. Предпринимателям напомнили о требованиях к использованию топлива, мангалов и систем очистки воздуха.

Как сообщили в Управлении экологии и окружающей среды Алматы, специалисты посетили несколько заведений. Их владельцам разъяснили необходимость перехода с угля и дров на газовое или электрическое оборудование.

При сжигании твердого топлива в атмосферу попадают дым, сажа и вредные вещества, которые могут негативно влиять на здоровье жителей близлежащих домов.

Согласно санитарным правилам, в заведениях общественного питания, расположенных в жилых и других зданиях, не допускается использование мангалов и тандыров на твердом топливе. Для приготовления пищи предусмотрено газовое и электрическое оборудование, а также вытяжные системы с фильтрацией дыма и запахов.

Дополнительные ограничения установлены Правилами охраны атмосферного воздуха, утвержденными маслихатом Алматы 30 декабря 2025 года. Они предусматривают отказ от использования твердого и жидкого топлива для производственных нужд в газифицированных районах зон с низким уровнем выбросов (LEZ). Соответствующие положения вступают в силу в январе 2027 года, в части LEZ - после утверждения соответствующего постановления акимата г. Алматы и определения постоянных границ зоны.

Предпринимателям рекомендовали до конца текущего года перейти на природный газ и обеспечить соблюдение экологических требований.

Кроме того, в отношении одного из кафе составлен административный протокол по статье 505 КоАП РК за нарушение Правил благоустройства Алматы. Размер штрафа составил 20 МРП.

Всего по состоянию на 10 ноября 2026 года в городе составлено 11 административных протоколов за нарушения Правил благоустройства на общую сумму 1 млн 211 тыс. тенге. В числе нарушителей - не только заведения общепита, но и организации других сфер деятельности.

Акция «Алматы — чистый воздух» продолжается во всех районах города.