В Алматы благоустроили 8,38 гектара территории: завершено обновление улицы Жубанова

В Ауэзовском районе Алматы завершены комплексные работы по благоустройству и озеленению улицы Жубанова на участке от улицы Утеген батыра до улицы Саина. Общая площадь обновлённой территории составляет 8,38 гектара. Проект охватывает порядка 5 200 жителей.

В рамках проекта обновлена пешеходная инфраструктура. Предусмотрено 11 495 квадратных метров тротуарного покрытия, 4 329,6 квадратного метра асфальтового покрытия и 1 968 квадратных метров резинового покрытия. Это позволяет создать комфортные условия для передвижения пешеходов, в том числе детей и пожилых жителей.

Особое внимание уделено масштабному озеленению. В рамках проекта озеленено 31 812 квадратных метров территории. В частности, высажено 464 дерева и 21 757 декоративных кустарников, обустроено 6 095 квадратных метров цветников и 25 717 квадратных метров газона. Кроме того, для регулярного ухода за зелёными насаждениями предусмотрена система полива, охватывающая 31 812 квадратных метров территории.

На обновлённой территории создана инфраструктура для отдыха и активного досуга жителей разных возрастов. Проектом предусмотрены 35 зон отдыха, 11 детских игровых комплексов, 16 единиц спортивного оборудования и 9 качелей. Кроме того, установлены скамейки и урны.

Особенностью обновлённой улицы стали три авторские скульптурные композиции, сочетающие современное искусство и казахские национальные традиции. Их авторами выступила творческая группа скульпторов: А. Орманбеков, Қ. Асылбай, Т. Ермухаметов и С. Нурушев.

Композиция «Почтение» («Үлкенге құрмет») символизирует преемственность поколений, благородство и уважение к старшим. Три ствола олицетворяют единство трёх родственных линий человека — по отцу, матери и супругам. Ветви напоминают ладони, протянутые за благословением, а золотые плоды символизируют мудрость предков.

Скульптура «Мелодия» («Әуен») посвящена наследию выдающегося казахского композитора Ахмета Жубанова. В её основе — художественное сочетание силуэтов домбры и шанкобыза, олицетворяющих духовные корни и музыкальные традиции народа. Композицию дополняют национальные орнаменты «Қазмойын» и «Қошқармүйіз», символизирующие красоту, свободу, благополучие и преемственность традиций.

Третья композиция — «Широкая степь» («Кең дала») — представляет собой образы трёх лошадей. Их силуэты передают простор казахской степи, силу духа, гармонию природы и стремление к свободе. Скульптура отражает национальные ценности и любовь к родной земле.

Отдельное внимание в ходе благоустройства уделено вечернему освещению. Установленные светильники обеспечивают хорошую видимость на пешеходных участках и создают комфортную атмосферу для прогулок в тёмное время суток.

В результате комплексного благоустройства улица Жубанова приобрела новый облик. Обновлённая территория стала пространством, где масштабное озеленение, современная инфраструктура и национальное искусство гармонично дополняют друг друга.

Проект направлен на развитие комфортной городской среды, увеличение зелёного фонда и создание качественных общественных пространств для жителей Ауэзовского района.