Венгерские традиции войлоковаляния представили в Алматы

В Алматы состоялся мастер-класс венгерского мастера народного войлоковаляния Кароя Мартон-Сёньеги. Мероприятие было организовано Генеральным консульством Венгрии в Алматы совместно с Национальной ассоциацией Qazaq-Oner при поддержке акимата города Алматы.

Карой Мартон-Сёньеги – лауреат премии Junior Prima и обладатель почетного звания «Молодой мастер народного искусства». В своей работе он обращается к традиционным техникам венгерского ремесла, сочетая историческое наследие с современными художественными решениями.

В ходе мастер-класса участники познакомились с особенностями венгерского войлоковаляния, традиционными методами обработки натуральной шерсти и их применением в современном искусстве. Отдельное внимание было уделено культурным связям Казахстана и Венгрии: в обеих странах войлок является частью исторического и художественного наследия.

Подобные инициативы расширяют возможности международного культурного обмена, создают пространство для профессионального диалога и помогают сохранять традиционные ремесла, открывая им новые направления развития.

Управление туризма города Алматы поддерживает проекты, направленные на развитие креативных индустрий, популяризацию культурного наследия и укрепление международных связей. Проведение таких мероприятий также способствует укреплению имиджа Алматы как площадки для международного культурного диалога.