В Алматы открылся первый в Казахстане Центр компетенции цифровых решений в здравоохранении

Сегодня в Алматы открылся первый в Казахстане в системе здравоохранения Центр компетенции цифровых решений. Он создан на базе Телемедицинского центра Центральной городской клинической больницы и будет координировать цифровизацию медицинских организаций города.

Об этом сообщили в управлении общественного здравоохранения Алматы.

Необходимость создания центра связана с тем, что медицинские организации используют разные цифровые платформы, которые не всегда совместимы между собой. Кроме того, отдельные организации могут приобретать аналогичные системы, что приводит к дублированию расходов.

Новый центр будет вести единый реестр цифровых решений, предоставлять рекомендации до начала закупок и оказывать методическую поддержку. Это позволит рационально использовать средства, учитывать уже имеющийся опыт и внедрять совместимые технологии.

Регистрация планируемого цифрового решения занимает один рабочий день, рассмотрение — до пяти рабочих дней. Центр создан на базе действующего Телемедицинского центра без образования нового юридического лица и дополнительного финансирования.

Напомним, Телемедицинский центр начал свою работу во время пандемии COVID-19 и с тех пор стал важным связующим звеном между жителями и медицинскими организациями Алматы.

По круглосуточному номеру 1312 горожане могут получить справочную информацию, обратиться по вопросам медицинской помощи, оставить жалобу или выразить благодарность.

За шесть лет центр обработал около 3,8 млн звонков и зарегистрировал 348 тысяч обращений. Под наблюдением находились 175 тыс. пациентов с COVID-19 и 37 тыс. беременных женщин.

Сегодня специалисты также контролируют наблюдение беременных, новорождённых и детей после выписки из стационаров.

Работа центра уже приносит результаты: количество жалоб на государственные поликлиники сократилось на 76%. Также улучшились показатели своевременного осмотра детей после выписки из стационаров и патронажного наблюдения новорождённых.

Для жителей это означает более слаженное взаимодействие медицинских организаций, оперативный обмен информацией и повышение доступности и качества медицинской помощи благодаря современным цифровым технологиям.