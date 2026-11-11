В Алматы изменится схема движения на участке строительства новой станции метро

В рамках реализации проекта третьей очереди первой линии метрополитена в Алматы изменится схема дорожного движения в районе строительства станции № 1.

Как сообщили в Управлении развития дорожной инфраструктуры, станция №1 будет расположена на проспекте Алатау, севернее проспекта Абая.

Ввиду этого, с 13 ноября на период строительства будет ограничено движение транспортных средств на участке проспекта Алатау от проспекта Абая до улицы Улугбека. Для обеспечения транспортной доступности движение будет организовано по построенной объездной дороге.

Просим жителей и гостей города заранее планировать маршрут и соблюдать требования установленных дорожных знаков.

Напомним, проект третьей очереди первой линии метро предусматривает строительство порядка 5,3 км перегонных тоннелей и трех станций.

Станция №2 расположится на проспекте Алатау, в районе пересечения с перспективной улицей Толе би. Станцию №3 планируется построить на территории рынка «Барлык». Здесь создадут единый транспортно-пересадочный узел. Он объединит метро с автобусными маршрутами и ЛРТ. Также предусмотрен паркинг для легковых автомобилей.